TT: Locadia voorgesteld aan publiek, Barça ontkent akkoord

TransfertalkDe winterse transfercarrousel draait alweer op volle toeren. In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers van deze maand bij. Mis niets in deze rubriek.

Goretzka komt, Vidal gaat?

Deze site meldde gisteren al dat Leon Goretzka komende zomer naar Bayern München vertrekt. Zoals zo vaak kan één transfer soms een motor zijn voor meerdere transfers. Volgens Bild betekent de komst van de speler van Schalke 04 goed nieuws voor Arturo Vidal. De Chileen staat namelijk in de belangstelling van Chelsea. Bij de Engelse topclub is Antonio Conte de coach en laat dat nou net de trainer zijn, waarmee Vidal successen boekte bij Juventus. Vidal kwam in 2015 naar Duitsland voor zo'n 37 miljoen euro.

Locadia gepresenteerd aan publiek

Jurgen Locadia viel met zijn neus in de boter. De aanvaller, die deze week een transfer verdiende naar Brighton and Hove Albion, is in Engeland en mag op de tribune plaatsnemen bij Brighton - Chelsea. De Engelse club nam gelijk maar even het initiatief om de nieuwe aankoop aan het volle stadion te presenteren. En zo stond de geblesseerde Locadia tóch op het veld, weliswaar in zijn gewone kleding. Zo voelt het dus om in de Premier League op het veld te staan.

Volledig scherm Jurgen Locadia. © AFP

Barça ontkent akkoord Atlético

FC Barcelona ontkent op de website middels een statement een officieel akkoord met Atlético Madrid over de overgang van Antoine Griezmann. In verschillende media ging vandaag het gerucht dat er de Fransman zou overstappen naar de Spaanse grootmacht. 'FC Barcelona ontkent ten stelligste de informatie die in de loop van de laatste uren is verschenen in verschillende media over Atlético Madrid-speler, Antoine Griezmann, en een vermeende deal met onze club. FC Barcelona maakt bezwaar tegen deze gebeurtenissen en herhaalt dat het de instelling van Atlético Madrid volledig respecteert', zo staat in het statement.

Volledig scherm Antoine Griezmann. © Photo News

Megacontract De Bruyne

Kevin de Bruyne is dit seizoen dé man bij Manchester City en dat lijkt beloond te gaan worden. De Belgische middenvelder kan volgens The Daily Mail een verbeterd megacontract tekenen. Volgens de krant kan hij een nieuw zesjarig contract tekenen wat hem 260.000 pond oplevert, omgerekend zo'n 300.000 euro. Manchester City verlengde eerder deze week al de contracten van Fernandinho en verdediger Nicolas Otamendi. Ook zijn er gesprekken gaande met Gabriel Jesus, die momenteel geblesseerd is.

Volledig scherm Kevin De Bruyne, © Getty Images

Geen concrete interesse 'Auba'

Volgens Borussia Dortmund-coach Peter Stöger is er 'niets concreets' in de geruchten rond zijn spits Pierre-Emerick Aubameyang. De Gabonees wordt gelinkt aan Arsenal. ,,Er ligt niets op tafel, alleen hete lucht", zei de coach na afloop van het duel met Hertha BSC (1-1). Aubameyang werd voor dat duel buiten de selectie gelaten, omdat hij te veel bezig zou zijn met een transfer. ,,Maar wij hebben plannen met hem en er is een mogelijkheid voor hem om terug te keren in het team."

Volledig scherm Pierre-Emerick Aubameyang. © AP

Ajax nog niet uitgewinkeld

Ajax is nog niet klaar op de transfermarkt. Volgens het Deense Ekstra Bladet zouden de Amsterdammers nog de rechtsback Rasmus Nissen Kristensen willen contracteren van FC Midtjylland. Lees hier meer.