TT: NAC haalt Enevoldsen terug naar de eredivisie, Santos toch niet naar PSV

De zomerse transerperiode sluit morgenavond. In de laatste 48 uur hopen veel clubs hun selectie nog te versterken of overbodige spelers van de hand te doen. In TransferTalk houden we ook in deze laatste hectische dagen alle geruchten en voltooide transfers bij. Teruglezen? Klik hier voor de geruchten en voltooide transfers van gisteren.

NAC strikt transfervrije Enevoldsen

De stand-in voor Thierry Ambrose waar NAC lange tijd naar zocht, is binnen. De clubloze Thomas Enevoldsen heeft zich voor een seizoen verbonden aan de Bredanaars met een optie voor een extra jaar. De 30-jarige aanvaller voegt zich op maandag 4 september bij zijn nieuwe teamgenoten.

De dertigjarige aanvaller speelde tussen 2009 en 2012 voor FC Groningen. Hij voetbalde daarna voor KV Mechelen en Aalborg BK.

PSV moet Santos vergeten

Douglas Santos mag niet meer weg bij HSV. Dat heeft HSV-directeur Todt zojuist aan Duitse journalisten laten weten.

Ondanks hoopgevende signalen is de Noord-Duitse club er niet in geslaagd om een vervanger aan te trekken. Contacten met Montpellier en FC Augsburg over een nieuwe kracht leverden niks op. Santos mag daarom niet vertrekken. PSV had ongeveer 4 miljoen euro voor hem over.

Volledig scherm © Getty Images

Galatasaray huurt Denayer opnieuw van City

Jason Denayer speelt de komende maanden op huurbasis bij Galatasaray. De verdediger zit momenteel op het vliegtuig richting Istanboel. Manchester City leent hem opnieuw uit. Celtic had zich in laatste instantie nog gemeld, maar de Schotse club kwam te laat. De onderhandelingen met Galatasaray zaten toen al in een vergevorderd stadium. Denayer, die een speciale band heeft met de Turkse stad, had zijn woord al gegeven. Hij voetbalde al op huurbasis bij Galatasaray in het seizoen 2015-2016.

Arsenal verliest Oxlade-Chamberlain aan Liverpool

Alex Oxlade-Chamberlain leek Arsenal te verruilen voor Chelsea, maar de middenvelder maakt toch de overstap naar Liverpool. De Reds betalen 35 miljoen pond (38 miljoen euro) voor ‘The Ox’, die sinds 2011 voor Arsenal uitkwam.

Oxlade-Chamberlain vertrekt bij Arsenal omdat hij een rol als centrale middenvelder ambieert. Hij zou bang zijn dat Chelsea-coach Conte hem ook als buitenspeler zou gebruiken.

Volledig scherm © Getty Images

Spaanse clubs informeren naar Maher

Twee Spaanse clubs hebben interesse in een overname van Adam Maher, zo bevestigt zijn zaakwaarnemer. Tot een bod bij PSV is het echter nog niet gekomen. Het is onduidelijk of de clubs nog door willen pakken of niet.

Maher houdt alle opties open en een vertrek op de slotdag van de transfermarkt (woensdag) is nog mogelijk. Lukt dat niet, dan wil hij voor zijn kansen gaan op de nieuwe plek die PSV in het elftal voor een aanvallende middenvelder heeft ingeruimd: Phillip Cocu speelt sinds kort met een '10'. De plek die Maher jaren ambieerde, is echter toebedeeld aan Gastón Pereiro.

Naar eigen zeggen gaat Maher niet terug naar het Turkse Osmanlispor, waar hij afgelopen seizoen aan is verhuurd. Trainer Phillip Cocu gaf onlangs aan met Maher aan tafel te gaan op het moment dat het niet tot een transfer komt. Hij kwam tot voor kort niet voor in de sportieve plannen van de club. Of dat nog verandert, is onduidelijk.

Volledig scherm VERBIERS,16-07-2017, voetbal, seizoen 2017-2018, Voorbereiding, psv, trainingskamp Zwitserland, PSV speler Adam Maher. © Marcel Bonte

City gaat ver voor Alexis Sánchez

Arsenal wees gisteren een bod van Manchester City op Alexis Sánchez af. City wilde toen 50 miljoen pond op tafel leggen. Nu is de ploeg van Pep Guardiola bereid om dat bod te verhogen naar 70 miljoen pond (75 miljoen euro). Dat meldt Daily Mail.

Arsenal wil spelers die willen vertrekken niet meer in de weg staan – mits er een goed bod op tafel komt. Daarom wordt verwacht dat Arsenal zal meewerken met de transfer van Alexis Sánchez.

Volledig scherm © Getty Images

Sanches dichtbij Swansea

Volledig scherm © Getty Images Renato Sanches staat dichtbij een tijdelijke overgang naar Swansea, zo melden verschillende Engelse media. De Portugees zou voor een seizoen uitgeleend worden aan The Swans.



De jonge Portugees tekende vorige zomer een contract bij Bayern München, maar wist zich daar vooralsnog niet in de basis te knokken. Ook de Rekordmeister weet dat de twintigjarige Sanches bulkt van het talent, en verkiest daarom een uitleenbeurt boven een definitieve verkoop. Swansea had eerder al geprobeerd het toptalent definitief over te nemen. De Welshe club zet nu alles op alles om de tijdelijke overgang voor het sluiten van de transfermarkt rond te krijgen. The Swans zouden Bayern meer dan twee miljoen euro betalen om de uitleenbeurt mogelijk te maken.

Werkvisum voor Aurier

Serge Aurier twitterde eerder vandaag al een groen vinkje (zie onder). Nu is het ook officieel: de PSG-verdediger heeft van de Britse overheid een werkvisum gekregen. De Fransman kan eindelijk zijn transfer naar Tottenham Hotspur afronden. De werkvisum liet op zich wachten omdat Aurier werd veroordeeld na het slaan van een agent.

Derde versterking voor Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur heeft Juan Foyth gecontracteerd. De 19-jarige verdediger komt over van Estudiantes en tekent een contract tot medio 2022. Hij is na Paulo Gazzaniga (Southampton) en Davinson Sánchez (Ajax) de derde versterking van de Londenaren tijdens deze transferperiode.

SC Heerenveen haalt derde Noor

SC Heerenveen heeft naast Martin Ödegaard en Morten Thorsby een derde man uit Noorwegen aan de selectie toegevoegd. Nicolai Naess komt over van Columbus Crew. De 24-jarige middenvelder kan ook in de verdediging uit de voeten. Technisch manager Gerry Hamstra is tevreden met de komst van Naess, zo laat hij op de website van de club weten: ,,We volgen Nicolai al een hele periode en we zijn dan ook blij dat hij onze selectie nu komt versterken. Hoewel hij pas 24 is, heeft Nicolai al behoorlijk wat ervaring. Het is een speler die op meerdere posities op zowel het middenveld als in de verdediging uit de voeten kan.”

AZ haalt Reijnders van PEC

AZ versterkt zich met de 19-jarige Tijjani Reijnders van PEC Zwolle. De middenvelder tekent een contract voor twee jaar met de optie voor nog twee jaar. Reijnders maakte dit seizoen zijn debuut bij de Zwollenaren.



,,AZ is een erg mooie club waar ik me goed door kan ontwikkelen”, zegt Reijnders. ,,Ik ben een technische, aanvallende middenvelder die veel de diepte zoekt maar ook de assist kan geven.”

AZ on Twitter 🖊️ TRANSFER: 👉🏼 AZ neemt Reijnders (19) over van PEC Zwolle. 💬 Zie AZ.nl voor reacties: https://t.co/74FbVHBmy2 #AZ #transfer

MVV haalt twee aanwinsten

MVV heeft twee nieuwe spelers binnengehaald. De 26-jarige Atilla Yildirim speelt de komende twee seizoenen in Maastricht. Yildirim speelde de afgelopen seizoenen in Turkije op het tweede niveau. Gilles Deusings maakt op amateurbasis de overstap. De 19-jarige keeper was een paar weken op proef en kon de technische staf overtuigen van zijn kwaliteiten.

Dubbelslag voor Twente: na Lam ook Slagveer

Vlak na de bevestiging van de huur van Thomas Lam laat FC Twente weten dat ook Luciano Slagveer op huurbasis naar de Grolsch Veste komt. De club huurt de buitenspeler voor een jaar van het Belgische SK Lokeren. Slagveer speelde de afgelopen vijf seizoenen voor SC Heerenveen, waarna hij deze zomer voor drie jaar de overstap maakte naar Lokeren. Daar kwam hij tot dusver tot drie competitieduels.

Volledig scherm © BELGA

FC Twente presenteert Thomas Lam

De bevestiging was er gisteren al, maar nu zijn écht alle handtekeningen gezet. FC Twente versterkt zijn defensie dit seizoen met Thomas Lam (23), die van Nottingham Forest wordt gehuurd.



Naast Lam komt ook Luciano Slagveer naar de Tukkers. De aanvaller tekende deze zomer nog een contract bij Lokeren, maar wordt nu al weer verhuurd.

Bierhoff wil dat Bayern aan belangen Müller denkt

Volledig scherm © REUTERS Oliver Bierhoff, teammanager van de Duitse voetbalselectie, heeft een beroep gedaan op Bayern München meer rekening te houden met de belangen van Thomas Müller. Müller, 27 jaar, is door Bayern steevast als onverkoopbaar betiteld, ondanks belangstelling van veel grote clubs. ,,Deze jongen is een icoon van de club. Het is onbegrijpelijk dat hij geen vaste keus is. Ik hoop dat men zich dat realiseert bij Bayern", aldus Bierhoff. De leiding van Bayern noemt Müller het uithangbord van de club, maar hij is echter lang niet altijd zeker van een basisplaats. Het afgelopen weekeinde vroeg de international zich zelfs in de openbaarheid af of Bayerns trainer Carlo Ancelotti wel geloof in hem heeft.

Clasie op huurbasis naar Club Brugge

Jordy Clasie komt dit seizoen op huurbasis uit voor Club Brugge. De 26-jarige middenvelder wordt vandaag nog gekeurd door de huidige koploper van België. Lees hier meer.

Van Aken vertrekt naar Sheffield Wednesday

Joost van Aken heeft zijn droomtransfer naar Engeland te pakken. De 23-jarige verdediger tekent voor vier jaar bij Sheffield Wednesday, dat uitkomt in de Championship. De verdediger komt uit de jeugdopleiding van sc Heerenveen en werkte zich daar op tot een gewaardeerde basiskracht. Hij speelde 90 wedstrijden in het eerste elftal.

Sheffield Wednesday on Twitter :writing_hand: Sheffield Wednesday have signed central defender Joost van Aken from Dutch side @scHeerenveen.. :point_right:https://t.co/8cAb6OfgGL #swfc

Armenteros definitief weg bij Heracles Almelo

Samuel Armenteros vertrekt definitief naar het Italiaanse Benevento. De 27-jarige aanvaller tekent voor drie jaar.

De Wijs opnieuw verhuurd aan Excelsior

Volledig scherm © Thomas Bakker Jordy de Wijs vertrekt op huurbasis naar Excelsior. Hij bevestigt dat hij zijn keuze voor de club van Mitchell van der Gaag, waarmee hij uitstekend heeft gewerkt, heeft gemaakt. De PSV'er wacht alleen nog op toestemming van de Eindhoven, die waarschijnlijk op de laatste transferdag komt. Alleen als PSV geen nieuweling meer weet binnen te hengelen, moet De Wijs misschien toch nog blijven in Eindhoven. De Wijs kon ook naar Sparta en stond op de lijsten bij sc Heerenveen en eerder toonden PEC Zwolle en FC Twente belangstelling. Dit liep echter op niets uit.



Bij PSV rekent - onder gewoon voorbehoud- niemand meer op een transfer van de andere verdedigers Santiago Arias of Nicolas Isimat-Mirin, die dit seizoen dus gewoon in Eindhoven blijven.

PEC Zwolle versterkt zich met Ondaan

Na een mysterieuze tweet van PEC Zwolle is nu duidelijk dat Terell Ondaan de nieuwe aanwinst van de club is. De aanvaller tekent voor één seizoen met een optie op een langer verblijf. De 23-jarige flankspeler was eerder actief voor Telstar, Willem II en Excelsior. Hij vertrok deze zomer naar BB Erzurumspor, maar dat liep op niets uit. ,,Aangezien een transfer van Terell naar Turkije anders is uitgepakt, kregen wij nu de gelegenheid hem vast te leggen", zegt technisch directeur Gerard Nijkamp op de site van PEC.

Transfer Aurier lijkt in kannen en kruiken

Alles wijst erop dat Serge Aurier op zeer korte termijn speler van Tottenham Hotspur is. De Fransman twittert vandaag een veelzeggend groen vinkje. Spurs en Paris Saint-Germain zijn het al een tijdje eens over de transfer van Serge Aurier. De club van Vincent Janssen en Michel Vorm betaalt zo'n 23 miljoen pond (24,8 miljoen euro), maar de deal kon niet worden afgerond. De Fransman werd namelijk vorig jaar veroordeeld vanwege het slaan van een agent. Daarom wil de Britse overheid nog geen werkvisum verschaffen. Aan de tweet van Aurier te zien, lijkt het visum inmiddels in orde.

Erik Falkenburg vertrekt naar ADO Den Haag

Erik Falkenburg vertrekt naar ADO Den Haag. De oud-speler van Willem II en NAC zat zonder club nadat zijn contract in Tilburg afgelopen zomer niet werd verlengd. De 29-jarige Falkenburg trainde in afwachting van zijn nieuwe club mee met de beloften van Willem II. De aanvallende middenvelder speelde 68 wedstrijden voor de Tilburgers en kwam daarin tot twintig doelpunten. Voor NAC kwam hij tot 29 wedstrijden en zes doelpunten. Falkenburg kwam eerder uit voor Sparta, AZ, NEC en Go Ahead Eagles. Saillant detail: de eerste wedstrijd voor Falkenburg met ADO Den Haag is de ontmoeting met Willem II in Tilburg op zaterdag 9 september (18.30 uur).

Kristinsson op weg naar Excelsior

Excelsior lijkt zich te gaan versterken met doelman Ogmundur Kristinsson. De 28-jarige doelman is actief voor het Zweedse Hammarby IF, maar Zweedse media melden dat hij vandaag wordt gepresenteerd in Kralingen. Excelsior zocht naarstig naar een nieuwe doelman door de blessure die Alessandro Damen zaterdag opliep tegen Heracles Almelo. Kristinsson is veertienvoudig international en was reservedoelman bij het afgelopen EK, waarop zijn land veel indruk maakte.

Heracles legt verdediger Baas vast

Heracles Almelo heeft Roland Baas vastgelegd voor komend seizoen. De linksbenige verdediger was de afgelopen tijd al op proef in Almelo. Dat heeft geleid tot een contract voor één jaar met een optie. De 21-jarige Baas speelde de voorbije seizoenen voor FC Groningen, maar kwam daar niet verder dan één optreden in de hoofdmacht. Bij Oranje kwam hij uit voor de elftallen onder 15, onder 16, onder 18 en onder 19.

Volledig scherm Baas (r) in actie tegen Feyenoord © Carla Vos

WBA haalt Gibbs weg bij Arsenal

West Bromwich Albion heeft zich versterkt met Kieran Gibbs. De linksback tekent voor vier jaar en gaat rugnummer 3 dragen. Gibbs komt uit de jeugdopleiding van Arsenal en was daar sinds 2007 actief voor het eerste elftal. Hij kwam tot 137 optredens.

Suk zet loopbaan voort in Ligue 1

Voormalig Ajacied Hyun-Jun Suk zet zijn carrière voort bij het Franse ESTAC Troyes in de Ligue 1. Hij tekent een contract voor één seizoen bij de Franse promovendus. Het is alweer de tiende club in de carrière van de 26-jarige Zuid-Koreaan. In 2010 begon Suk zijn loopbaan bij Ajax waarna hij nog voor FC Groningen, CS Marítimo, Al-Ahli, CD Nacional, Vitória FC, FC Porto, Trabzonspor en Debreceni VSC speelde. Suk kwam tot nu toe tot elf interlands waarin hij vier keer scoorde. Troyes promoveerde afgelopen seizoen naar de Ligue 1.

Abdennour belandt in Marseille

Niet Sint-Peterseburg maar Marseille is het nieuwe onderkomen van Aymen Abdennour. De 28-jarige verdediger uit Tunesië wordt in elk geval voor een jaar gehuurd van Valencia. Indien de verdediger meer dan vijftien wedstrijden speelt voor de Franse ploeg wordt hij ook voor een tweede jaar gehuurd. Het contract van Abdennour bij Valencia loopt nog door tot de zomer van 2020. De 57-voudig Tunesisch international kwam twee seizoen terug voor 22 miljoen euro over van AS Monaco naar Valencia, waar hij tot 43 wedstrijden kwam.

AZ heeft Van Rhijn binnen

AZ heeft de komst van Ricardo van Rhijn woensdag afgerond. De 26-jarige verdediger wordt voor één seizoen gehuurd van Club Brugge, waar hij niet voorkwam in de plannen van de nieuwe trainer Ivan Leko. De achtvoudig international traint vanaf woensdag mee met de Alkmaarders.

Volledig scherm Ricardo van Rhijn met Club Brugge-trainer Michel Preud'homme. © BELGA ,,Waar je naar streeft is dat je binnen je selectie alle posities dubbel bezet hebt'', aldus Max Huiberts, directeur voetbalzaken van AZ. ,,Hij kan op meerdere posities spelen. Dat is een bijkomend voordeel. Het is aan Ricardo om te laten zien dat hij beter is dan de anderen.''

Borussia Dortmund haalt Duits jeugdinternational Toljan

Borussia Dortmund heeft zich versterkt met Duits jeugdinternational Jeremy Toljan. De 23-jarige rechtsback komt voor vijf miljoen euro over van Hoffenheim, waarmee hij vorig seizoen vierde werd in de Bundesliga. Toljan werd deze zomer Europees kampioen onder 21 met Jong Duitsland. Vorig jaar behaalde hij met de Duitse jeugdploeg een zilveren medaille op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, nadat gastland Brazilië in de finale na strafschoppen te sterk was. Toljan tekent een contract voor vijf jaar bij de ploeg van Peter Bosz. De 19-jarige verdediger Felix Passlack maakt op huurbasis de omgekeerde beweging, van Dortmund naar Hoffenheim.

Borussia Dortmund on Twitter 💪 Jeremy Toljan verstärkt BVB-Defensive: https://t.co/jFNOPsiO7E

Juventus haalt Duitse verdediger Höwedes

Volledig scherm Benedikt Howedes © REUTERS Benedikt Höwedes gaat in Italië voetballen. De 29-jarige Duitse verdediger maakt de overstap van Schalke 04 naar Juventus. De verliezend finalist van de Champions League meldt dat Höwedes in Turijn is voor de medische keuring.



Volgens Duitse media betaalt Juventus ongeveer 20 miljoen euro voor Höwedes, die drie jaar terug met Duitsland de wereldtitel behaalde. Domenico Tedesco, sinds dit seizoen coach van Schalke, ontnam Höwedes de aanvoerdersband en ook raakte de speler zijn plaats in de basis kwijt.



Höwedes verlaat Schalke 04 na tien seizoenen, waarin hij goed was voor 23 goals in 334 wedstrijden.

JuventusFC on Twitter 🇩🇪 @BeneHoewedes é arrivato al #JMedical per le visite mediche! ⚪⚫

Chelsea wil Drinkwater en Llorente

Volledig scherm Fernando Llorente juich na zijn goals namens Swansea City tegen Liverpool. © REUTERS Chelsea-manager Antonio Conte gaf onlangs aan dat hij zijn selectie deze graag nog wilde versterken en dat lijkt in het slot van de transferperiode nog te gaan gebeuren. Volgens de Daily Mail heeft Chelsea zo'n 38 miljoen euro over voor de Engelse middenvelder Danny Drinkwater van Leicester City en 15 miljoen euro voor de Spaanse spits Fernando Llorente van Swansea City. Llorente kwam vorig seizoen tot 15 goals voor Swansea City. Eerder speelde de 32-jarige spits uit Pamplona voor Athletic Bilbao, Juventus en Sevilla.



Chelsea deed ook een bod van 27 miljoen euro op Ross Barkley, maar dit bod is volgens de BBC afgewezen door Everton. De club van Ronald Koeman zou 54 miljoen euro willen hebben voor Barkley, die zijn in 2018 aflopende contract bij Everton niet wil verlengen. Barkley is momenteel geblesseerd, maar lijkt gezien de komst van Davy Klaassen en Gylfi Sigurdsson niet meer in de plannen van Koeman voor te komen.

Willem II haalt verdediger van der Linden

Volledig scherm Jop van der Linden. © Foto: SCS/Michel Utrecht Willem II heeft zich versterkt met Jop van der Linden. De 27-jarige verdediger komt op huurbasis over van AZ. Hij moet nog wel medisch gekeurd worden in Tilburg. Van der Linden arriveerde in de zomer van 2015 in Alkmaar en speelde vijftien competitieduels voor de hoofdmacht. Dit seizoen kwam hij nog niet in actie. Eerder kwam Van der Linden uit voor Go Ahead Eagles, Helmond Sport, AGOVV Apeldoorn en Vitesse.

Manchester United biedt Willock aan bij FC Utrecht