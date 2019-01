United wil De Gea en Martial houden, West Ham aast op spits van 45 miljoen

West Ham United is volgens Tuttosport serieus geïnteresseerd in Torino-spits Andrea Belotti. De 25-jarige Italiaan moet zo'n 45 miljoen euro kosten. Volgens de Italiaanse krant wilden The Hammers in eerste instantie goaltjesdief Duvan Zapata van Atalanta strikken, maar die pogingen liepen op niets uit. Belotti moet de opvolger worden van Marko Arnautovic, de voormalig speler van FC Twente, die op weg is naar China.



Belotti speelde twintig interlands voor het Italiaanse nationale elftal en scoorde daarin vijf keer. De spits scoorde dit seizoen zeven keer in twintig Serie A-wedstrijden. In het seizoen 2016/2017 scoorde hij liefst 26 keer in 35 wedstrijden en werd daarmee derde op de Italiaanse topscorerslijst, achter Edin Dzeko en Dries Mertens.