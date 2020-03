Van den Hurk per direct van MVV naar Helsingborgs

Ajax bevestigt toptrans­fer Ziyech: voor 40 miljoen naar Chelsea

13 februari Hakim Ziyech vertrekt na dit seizoen van Ajax naar Chelsea. Dat heeft de Amsterdamse club bevestigd. De landskampioen heeft met Chelsea een akkoord bereikt over een transfersom van 40 miljoen euro voor de 26-jarige spelmaker, die nog tot de zomer van 2022 onder contract stond in Amsterdam. Het bedrag kan via bonussen oplopen tot 44 miljoen euro.