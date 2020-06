Van Ginkel blijft langer bij Chelsea

Van Ginkel (27) heeft door blessureleed ruim twee jaar geen wedstrijden meer kunnen voetballen. Op 8 mei 2018 speelde hij zijn laatste officiële duel: PSV-FC Groningen (0-0). Hij kampte met een zware kniekwetsuur en bleef ondanks alle problemen keihard knokken om te herstellen. Chelsea heeft die houding beloond en houdt hem dus aan boord.



De middenvelder is niet ver meer weg van een rentree. Deze zal verlopen via het beloftenteam (U23) van de Britse club. Van Ginkel houdt ook contact met PSV, maar of er in de komende maanden een vierde huurperiode komt is op dit moment nog niet te zeggen.