Veel buitenlandse interesse voor Warner Hahn

SC Heerenveen hoopte het verblijf met Hahn, die in de zomer van 2017 overkwam van Feyenoord, te verlengen, maar de doelman heeft zijn zinnen gezet op een buitenlands avontuur en heeft inmiddels over interesse niet te klagen.

Bij Anderlecht staat de naam van Hahn hoog op de wensenlijst, terwijl ook het Turkse Göztepe en het Engelse Swansea interesse heeft. Vanuit de Amerikaanse MLS en het Engelse Championship is er eveneens sluimerende belangstelling. ,,Warner is natuurlijk een aantrekkelijke speler. Veel clubs kennen hem al lang omdat hij in alle nationale jeugdelftallen heeft gespeeld tot en met Jong Oranje’’, aldus Revien Kanhai van Forza Sports Group. ,,Het is wachten totdat zaken worden geconcretiseerd en de juiste kant op vallen.’’

Het is een hele rare periode, maar we merken dat transfer­vrije spelers als Warner extra aantrekke­lijk zijn

,,Dat merk je ook goed bij de clubs’’, vervolgt Kanhai. ,,Zij zitten nog met veel onduidelijke zaken, bijvoorbeeld wanneer het nieuwe seizoen begint en dus ook de contracten van transfervrije spelers ingaan. Maar in Engeland weten de clubs nog niet eens óf en op welke manier ze de competitie gaan afronden en waar ze dus zullen eindigen. Het is in dat opzicht een hele rare periode, maar we merken wel dat transfervrije spelers zoals Warner extra aantrekkelijk zijn voor veel clubs door de neerwaartse financiële situatie. Gisteren werd ik nog gebeld door een club uit Turkije die was getipt over Warner door een oud topspits van het Nederlands elftal.’’