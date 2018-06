Veldwijk tekent bij Sparta, Messi roept om Salah

Lars Veldwijk tekent bij Sparta. De spits komt over van FC Groningen waar hij in ongenade was gevallen. Veldwijk sluit volgende week gelijk aan als de Rotterdammers aan de voorbereiding beginnen.



,,Ik heb heel duidelijk gekozen voor Sparta Rotterdam. Na gesprekken met de technische mensen bleek duidelijk dat de ambitie van Sparta heel erg aansluit bij mijn plannen. De club wil promoveren. Dat de Eerste Divisie komend seizoen een hele interessante editie wordt met veel clubs die bovenin willen spelen is bekend, maar die uitdaging gaan we graag aan. Persoonlijk vind ik het ook prettig om terug te keren naar deze regio en dan is Sparta een uitstekende keuze,” aldus Veldwijk.