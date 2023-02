Vincent Janssen ziet grootste concurrent om topscorerstitel naar Premier League verkassen

Onuachu is met zestien doelpunten in negentien wedstrijden (twee meer dan Janssen) de topscorer in de Jupiler Pro League, waarin Genk de koploper is. De 28-jarige aanvaller kwam in 2019 over van het Deense Midtjylland. In totaal maakte hij 85 doelpunten in de 134 wedstrijden waarin hij voor Genk uitkwam. In het seizoen 2020/2021 was hij topscorer van België met 33 treffers. Hij werd dat seizoen ook bekroond met de Gouden Schoen, als beste voetballer in de Belgische competitie.