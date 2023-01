Vitesse slaat op valreep toe met Marco van Ginkel: contract voor anderhalf jaar

Isco op weg naar Ajax-tegenstan­der Union Berlin, PSG wil bieden op PS­V-ta­lent Bakayoko

De transfermarkt is nog tot dinsdagavond open. Met de transfers van Cristiano Ronaldo, Cody Gakpo, Wout Weghorst, Daley Blind en Noni Madueke is er deze maand al genoeg gebeurd, maar wat hebben de laatste dagen van januari nog in petto? Volg het laatste nieuws in ons liveblog.

30 januari