Voetbalpodcast | 'Los van de transfersom was ook het salaris van Bergwijn een struikelblok voor Ajax’

,,Ik denk dat Ten Hag eerst opgelucht was dat Tagliafico niet vertrok, maar daarna kwam de teleurstelling al snel over Bergwijn”, vertelt Inan over de transferwinter van Ajax. ,,Hij was echt het doelwit van Overmars en Ten Hag. Los van de transfersom was ook het salaris een struikelblok. Bovendien speelt perspectief voor Bergwijn dan natuurlijk wel een rol met zijn leeftijd. Bij Haller lukte het een speler van rond de 25 binnen te halen. Die speelde ook in de Premier League, als zag je dat het niet klikte. En die had in Nederland nog niet in de top gespeeld, laat staan Champions League. Voor Bergwijn is dat wel anders.”