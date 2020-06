Vorm en Vertonghen maken seizoen af bij Spurs, ADO heeft Bourard binnen

ADO-fans heten aanwinst Bourard welkom met spandoek: ‘Echt een verrassing’

12:34 ADO Den Haag heeft Samy Bourard binnen. De 24-jarige middenvelder uit België komt over van FC Eindhoven. Daartegenover staat dat de Brabantse club uit de Keuken Kampioen Divisie Lorenzo van Kleef en Hugo Botermans een jaar huurt. Het is een compromis nadat een misverstand over het aflopende contract van Bourard de transfer bijna dwarsboomde.