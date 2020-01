VVV-Venlo huurt Darfalou van Vitesse, Leicester wil Maddison niet laten gaan

Darfalou zit in zijn tweede seizoen in Nederland. Vitesse nam hem in de zomer van 2018 over van USM Alger. Hij was met achttien goals de topscorer van de Algerijnse competitie. De spits werd aangetrokken op voorspraak van Leonid Sloetski, de coach in Arnhem. In zijn eerste seizoen bij Vitesse kwam Darfalou tot 25 duels in de eredivisie. Hij maakte daarbij zeven goals. De Algerijn scoorde verder eenmaal in de KNVB-beker.



Dit seizoen vertolkte Darfalou een bijrol bij Vitesse. Hij kreeg zes keer speeltijd in de eredivisie. Daarin scoorde de Algerijn niet. De spits was wel tweemaal succesvol in het bekertoernooi. Darfalou staat nog tot juli 2022 onder contract bij Vitesse.