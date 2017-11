Wenger: Sánchez en Özil blijven bij Arsenal

,,Ja natuurlijk'', antwoordde hij op de vraag of beide spelers nog bij Arsenal voetballen als de transfermarkt in februari weer op slot zit. ,,In mijn hoofd zijn en blijven ze speler van Arsenal. Al weet ik natuurlijk niet wat ze volgend seizoen gaan doen. Ik ben niet de enige die daar over gaat.''



Arsenal probeert de aflopende contracten van beide sterren al geruime tijd te verlengen. Sánchez en Özil hebben vooralsnog alle aanbiedingen naast zich neergelegd. Arsenal loopt daardoor het risico dat ze na dit seizoen gratis naar een andere club vertrekken.