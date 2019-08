West Ham haalt Ajeti, Tierney op weg naar Arsenal, Spurs wil komst Dybala afronden

Deadlineday EngelandDe transferperiode in Europa draait op volle toeren en dus regent het nieuwtjes over spelers die wisselen van club. Vanavond om klokslag 18.00 uur (Nederlandse tijd) sluit de markt in de meest kapitaalkrachtige competitie van Europa: de Premier League. Mis hier niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Ajeti nieuwe back-up voor Haller bij West Ham

FC Basel-spits Albian Ajeti, een goede bekende van PSV, heeft zojuist zijn transfer naar West Ham United afgerond. De 22-jarige aanvaller moet als back-up gaan dienen voor Sebastien Haller, die deze zomer overkwam van Eintracht Frankfurt. Wellicht is de transfer van Ajeti geen goed nieuws voor Feyenoord. De Rotterdammers hebben namelijk interesse in Ricky van Wolfswinkel. De vraag is of FC Basel na het vertrek van Ajeti nóg een spits wil verkopen of verhuren.

Arsenal werkt aan komst Tierney

Met komst van Nicolas Pépé heeft Arsenal de toch al indrukwekkende voorhoede deze zomer een nieuwe impuls gegeven. De achterhoede van formatie uit Londen vormt echter al jaren de achilleshiel. Daar moet vandaag nog wat aan gedaan worden. Naast de komst van David Luiz, werkt Arsenal aan de transfer van Kieran Tierney (22). De Schotse linksback gaat volgens de BBC voor ruim 32 miljoen euro de overstap maken van Celtic naar het Emirates Stadium.

Mandzukic moet Lukaku opvolgen bij Manchester United

Volgens Sky Italia is Mario Mandzukic de belangrijkste kandidaat om de naar Internazionale vertrekkende Romelu Lukaku op te volgen bij Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer heeft met Marcus Rashford nu maar de beschikking over één spits. Mandzukic heeft er bij Juventus in de persoon van Gonzalo Higuain een geduchte concurrent bij gekregen. United zou een uitweg kunnen bieden voor de 33-jarige spits. Een andere optie voor The Red Devils is Inaki Williams. Een totaal ander type dan Mandzukic, maar daarom niet minder interessant. De razendsnelle aanvaller van Athletic Bilbao zal echter veel duurder zijn dan de Kroatische spits.

Dybala naar Spurs bijna rond

We vertelden al eerder dat Tottenham Hotspur een drukke Engelse deadlineday gaat beleven. De BBC meldt dat de komst van Paulo Dybala van Juventus naar de Londense club bijna is afgerond. Spurs hoopt de 25-jarige Argentijnse aanvaller vandaag nog te mogen verwelkomen. Naar verluidt zou er zo'n 70 miljoen euro gemoeid zijn met de transfer van Dybala.

Crystal Palace versterkt middenlinie

De club van Roy Hodgson is vannacht druk geweest. Om half twee werd de komst van middenvelders Victor Camarasa en James McCarthy wereldkundig gemaakt. De eerstgenoemde maakte vorig jaar een goede indruk als huurling bij het gedegradeerde Cardiff City. Dit seizoen krijgt Palace van Real Betis dus een jaar de beschikking over Camarasa. McCarthy komt over van Everton, waar hij overbodig raakte. Voor de 28-jarige Ierse middenvelder wordt naar verluidt zo'n 9 miljoen euro betaald.

Lukaku op weg naar Internazionale

Er kan geen misverstand meer over bestaan: Romelu Lukaku gaat de overstap maken van Manchester United naar Internazionale. Zijn zaakwaarnemer plaatste voor de duidelijkheid onderstaande post op Instagram. De Belgische spits maakte al een tijdje geen deel meer uit van de selectie van Ole Gunnar Solskjaer. Lukaku trainde zelfs even mee met zijn voormalig werkgever Anderlecht. Hij is inmiddels in Milaan aangekomen om de transfer, waarmee zo'n 80 miljoen euro is gemoeid, af te ronden. Lukaku werd warm onthaald op het vliegveld.

Willem II haalt João Queirós

Een dag na de komst van Paul Gladon presenteert Willem II vanmiddag alweer een nieuwe speler. Voor de Tilburgse club is dat een ‘oude bekende’, want het gaat om João Queirós. De Portugese linksbenige centrale verdediger speelde in de oefencampagne al twee wedstrijden mee. Queirós moest echter terug naar Portugal, waar hij het afgelopen seizoen bij Sporting Clube de Portugal B speelde. Dat had hem gehuurd van FC Köln. Willem II huurt de 21-jarige Portugees op zijn beurt voor een seizoen van FC Köln.

Woensdag werd al bekend dat Willem II bezig is om Jhonny Quiñónez voor een seizoen te huren van Aucas. De Tilburgse club is bezig om de papierwinkel rond de Ecuadoriaanse middenvelder rond te maken. Tegelijkertijd krijgt het zoeken naar een linksback prioriteit. (Wilber Hack)

Tottenham bezig met afronden komst Sessegnon

Het heeft er alle schijn van dat Tottenham Hotspur nog een bijzonder druk avondje tegemoet gaat op deze deadlineday. De Spurs zijn al lange tijd bezig met de komst van Giovani Lo Celso van Real Betis, maar ook de transfer van Ryan Sessegnon (19) moet vandaag afgerond worden. De linkermiddenvelder geldt als één van dé toptalenten in Engeland. Hij maakte als 17-jarige al furore in het Championship met Fulham twee jaar geleden. Met die ploeg degradeerde Sessegnon afgelopen seizoen uit de Premier League, maar Tottenham gaat hem op het hoogste niveau houden. De transfersom kan, inclusief bonussen, oplopen tot zo'n 32 miljoen euro.

Praet op weg naar Leicester City

Voormalig Anderlecht-talent Dennis Praet (25) is op weg naar Leicester City, zo weet Sky Sports. De Belgische middenvelder staat nog onder contract bij Sampdoria, maar gaat voor een kleine 20 miljoen euro overstappen naar de Premier League. Bij Leicester komt hij landgenoot Youri Tielemans tegen, eveneens opgeleid bij Anderlecht.

Keert Countinho terug naar Engeland of niet?

Het zou een spetterende last-minute-transfer zijn, maar de vraag is of Philippe Coutinho daadwerkelijk terugkeert in de Premier League. Barcelona zou de Braziliaanse stylist hebben aangeboden aan de Engelse top om hem voor een jaar te huren. Tottenham Hotspur leek in de race, maar volgens diverse Engelse media gaat het van een overeenkomst met de Spurs niet komen. De andere gegadigde die de afgelopen 48 uur veelvuldig werd genoemd is Arsenal. The Gunners lijken zich nu echter vooral te concentreren op de komst van een andere Braziliaan: Chelsea-verdediger David Luiz.

Newcastle United aast op Jordon Ibe

The Magpies waren deze transferzomer al behoorlijk actief. De Braziliaanse spits Joelinton werd voor 44 miljoen euro binnengehaald, Allan Saint-Maximin kwam over van OGC Nice en Jetro Willems wordt een jaar gehuurd van Eintracht Frankfurt. Steve Bruce zou echter nog een vleugelspeler aan zijn selectie willen toevoegen. Volgens ​The Northern Echo geldt Jordon Ibe (23) als topkandidaat. Hij ging twee jaar geleden voor 18 miljoen euro van Liverpool naar Bournemouth, maar kan daar lang niet altijd rekenen op een basisplaats. Een vertrek zou dus niet zo wonderlijk zijn.

