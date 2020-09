Wijnaldum en Barcelona werken aan snelle deal

Wijnaldum kan zich pas op z’n vroegst dinsdag, een ochtend na de interland tegen Italië, vrij bewegen voor een medische keuring in Catalonië. Dat Wijnaldum in beeld was bij Barca, was al snel duidelijk. Ronald Koeman liet de middenvelder vrijwel direct na zijn stap naar Camp Nou weten dat hij hem graag wilde hebben. Wijnaldum kreeg volgens ingewijden het nadrukkelijke verzoek om zijn aflopende contract niet te verlengen in Engeland. Liverpool leek dat prima te vinden. De clubleiding is al langer van plan middenvelder Thiago Alcantara weg te halen bij Bayern München.



De voormalig speler van Sparta, Feyenoord, PSV en Newcastle United wist de laatste maanden dat diverse clubs in Europa hem wel wilden overnemen, maar het driejarige contract en een optie voor een extra jaar dat voor hem klaar ligt in Spanje, geniet zijn voorkeur. De middenvelder ziet de hereniging met voormalig bondscoach Ronald Koeman wel zitten. De Rotterdammer is bijna 30 jaar en wil nog één toptransfer maken.



Barcelona is bezig aan een grote schoonmaak. Ook het middenveld moet grondig worden gerenoveerd. Ivan Rakitic (rond met Sevilla) en Arturo Vidal (in beeld bij Internazionale) zullen vertrekken. Die spelers zullen qua transfersommen overigens niet al teveel geld in het laatje brengen. Dat kan wel als Luis Suárez inderdaad bij Juventus tekent en helemaal als Lionel Messi naar Manchester City zou gaan. Het staat los van de komst van Wijnaldum, die betaalbaar is door de Spaanse topclub.