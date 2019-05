Willem II en FC Utrecht shoppen in Duitsland, 40 miljoen voor Bergwijn geen issue voor Spurs

De transferperiode is in Engeland inmiddels geopend, Nederland en andere Europese competities volgen snel. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Willem II strikt Duits jeugdinternational

Mats Köhlert is voor Willem II de eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen. De 21-jarige Duitse jeugdinternational komt over van Hamburger SV en tekent voor drie jaar. ,,Ik houd van de Nederlandse speelwijze. Die ligt me denk ik zeer goed", reageert Köhlert op de clubwebsite. Hij kwam in de 2. Bundesliga vorig seizoen drie keer in actie, maar speelde zijn wedstrijden vooral in het tweede. Technisch directeur Joris Mathijsen (oud-speler van HSV) omschrijft Köhlert als een veelzijdige aanvaller. ,,Mats is een type speler dat goed in ons systeem past. Hij kan op beide vleugels uit de voeten en heeft een passeeractie in huis. Daarnaast heeft hij een prettige persoonlijkheid. We hebben hem voor drie jaar vastgelegd en geven hem daarmee de ruimte zich door te ontwikkelen.”

FC Utrecht huurt Ghanese aanvaller van Mainz

FC Utrecht heeft de Ghanese aanvaller Issah Abass voor een jaar gehuurd van FSV Mainz 05. De 20-jarige jeugdinternational kwam afgelopen seizoen als invaller slechts één keer in actie voor de Duitse club van Jean-Paul Boëtius. Abass speelde eerder voor Olimpija Ljubljana. In de Sloveense competitie maakte hij in ruim twee jaar elf doelpunten.



,,Issah kan op elke positie in de voorhoede uit de voeten’', zegt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam van FC Utrecht. ‘’Hij beschikt over veel snelheid en brengt veel energie in de wedstrijden. Hij is in staat tegenstanders bezig te houden en druk op verdedigers te zetten. Issah heeft een geweldige wedstrijdmentaliteit en past daarmee uitstekend bij onze club.’’ Abass staat tot de zomer van 2023 onder contract bij Mainz, dat hem komend seizoen in de eredivisie onder de hoede van trainer John van den Brom laat rijpen bij FC Utrecht.

Volledig scherm Issah Abass. © BSR Agency

Heerenveen gaat door met Jansen

Volledig scherm Johnny Jansen. © BSR Agency Johnny Jansen staat ook komend seizoen als hoofdtrainer voor de groep bij sc Heerenveen. De oud-speler van de Friezen is in verregaande onderhandelingen met de club over een vaste aanstelling - Jansen nam eind vorig seizoen al de honneurs waar na het ontslag van Jan Olde Riekerink. Jeffrey Talan moet één van de assistenten van Jansen worden.



RKC heeft eerste aanwinst binnen

Lennerd Daneels (21) speelt de komende twee seizoenen bij het naar de eredivisie gepromoveerde RKC Waalwijk. De Belg, die negen jaar deel uitmaakte van de jeugdopleiding van PSV, is de tweede nieuwe kracht. Eerder legde de Waalwijkse club als linksback Dean van der Sluijs van TOP Oss vast.



Ook Daneels is een speler voor de linkerkant. De linksbuiten verhuisde in 2011 van de opleiding van Germinal Beerschot naar PSV. De laatste twee seizoenen kwam hij in actie voor Jong PSV. In 40 duels in de eerste divisie scoorde Daneels 5 keer en gaf hij 1 assist. Daneels speelde ook zeven interlands voor België onder negentien. Met België onder 17 bereikte hij in 2015 de halve finale van het EK. Daarin verloren de Belgen van Frankrijk.



Daneels komt transfervrij over van PSV. Hij was al voor de start van de play-offs door de Waalwijkse club vastgelegd. RKC moest op zoek naar een nieuwe man voor de linkerflank omdat de huurovereenkomst met Emil Hansson is beëindigd. De Zweed keert terug naar Feyenoord en wil daar onder de nieuwe trainer Jaap Stam voor zijn kans gaan.

Volledig scherm Mauro Junior en Lennerd Daneels (r) vieren een goal voor Jong PSV. © BSR Agency

PSV open voor terugkeer Romero naar Argentinië

Voor PSV-aanvaller Maxi Romero is een tijdelijke terugkeer naar zijn thuisland Argentinië een toekomstige optie. De 20-jarige aanvaller raakte na zijn komst naar Eindhoven in december 2017 aan de sukkel en moest anderhalf jaar lang afrekenen met meerdere blessures. Hij kon nauwelijks in actie komen en dat heeft hem teruggeworpen.



Zijn vorige club Vélez Sarsfield is in de markt om hem komend seizoen van PSV te huren, al was hierover gisteren bij PSV nog niks concreets bekend. Technisch manager John de Jong van PSV liet vorige week weten dat Romero verhuurd wordt en dat alle opties daarbij worden bekeken. Een tijdelijke comeback in zijn eigen omgeving wordt door PSV niet direct van de hand gewezen, al zal het financieel allemaal wel moeten passen. PSV heeft een hoge transfersom voor Romero betaald en zal bij verhuur een vergoeding willen. Daarnaast kan het salaris van de Zuid-Amerikaan een struikelblok vormen.



Al eerder werd duidelijk dat PSV voor Sam Lammers wél een plekje in het spelerskader voor komend seizoen heeft gereserveerd. In Italië wordt de Goirlenaar gekoppeld aan Sampdoria, maar zijn oom en tevens zaakwaarnemer John Lammers kan dat niet plaatsen. ,,Er is in het verleden weleens sprake geweest van interesse”, zegt hij. ,,Maar op dit moment speelt dit bij ons in ieder geval niet. Wij hebben niks concreets gehoord en dat krijgen we ook terug van PSV.”

Volledig scherm Maxi Romero. © Soccrates

Bergwijn in belangstelling Spurs, Berghuis opvolger?

Bij PSV staat Steven Bergwijn in de nadrukkelijke belangstelling van Tottenham Hotspur. De Britten hebben de 21-jarige international al geruime tijd op de radar en dingen naar zijn diensten. Bergwijn moet in ieder geval rond de 40 miljoen euro opleveren en dat is voor het kapitaalkrachtige Spurs in principe geen probleem. Of ze ook doorpakken, is nu nog niet bekend.



PSV kijkt al rond voor opvolgers bij een vertrek van Bergwijn en Hirving Lozano en heeft onder meer geïnformeerd naar Steven Berghuis van Feyenoord. Hij zou een overstap naar PSV, waar zijn vader in het verleden ook heeft gespeeld, zeker niet afwijzen. PSV moet daarbij in acht nemen dat Berghuis inmiddels ruim 27 jaar is en een transfersom daarom niet te hoog kan uitvallen. Hoe ouder voetballers zijn, des te lastiger is het soms om in de toekomst nog een transfersom te incasseren. Een prijs van 8 miljoen euro, waarover weleens is gefilosofeerd, lijkt al iets realistischer dan de ruim tien miljoen euro die Feyenoord naar verluidt in het hoofd heeft.

Volledig scherm Steven Bergwijn (l) dolt met Steven Berghuis op de training bij Oranje. © ANP

Geen plaats voor Isak bij Dortmund

Borussia Dortmund wacht deze zomer een grote schoonmaak. Nu Nico Schulz, Julian Brandt en Thorgan Hazard als directe versterkingen zijn aangetrokken, mag een groot aantal (verhuurde) spelers uitzien naar een nieuwe club. André Schürrle (Fulham), Shinji Kagawa (Besiktas), Jeremy Toljan (Celtic), Felix Passlack (Norwich City), Dzenis Burnic (Dyname Dresden), Sebastian Rode (Eintracht Frankfurt) en Alexander Isak (Willem II) werden afgelopen seizoen elders gestald. ,,Ik denk niet dat daar iemand bij zit die volgend seizoen een optie voor ons is", spreekt directeur Hans-Joachim Watzke duidelijke taal in Bild. ,,De meesten zullen niet terugkeren bij Dortmund.” De contracten van Julian Weigl, Mario Götze en Raphaël Guerreiro hoopt Dortmund wel te verlengen.

Volledig scherm Alexander Isak. © BSR Agency

Conte volgt Spalletti op bij Inter

Internazionale heeft Antonio Conte aangesteld als nieuwe trainer. Conte (49) volgt Luciano Spalletti op, die donderdag te horen kreeg dat hij moet vertrekken. Spalletti leidde Inter twee keer op rij naar de vierde plek in de Serie A en daarmee een ticket voor de Champions League, maar de Aziatische clubleiding wil meer.