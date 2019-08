Willem II haalt Bart Nieuwkoop van Feyenoord

Bij Willem II is hij de vervanger van de geblesseerde Fernando Lewis. Bij de 2-1 zege op Emmen was Damil Dankerlui rechtsback bij de Tilburgse club. Willem II klopte aanvankelijk bij De Graafschap aan voor Leeroy Owusu, maar de vraagprijs was veel te hoog. Nieuwkoop was een zeer acceptabel alternatief. De 23-jarige verdediger komt op huurbasis over.