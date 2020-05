Willem II ontbindt contract met McGarry

Door PSV begeerde Van Aanholt ook in beeld bij PSG

20 april Linksback Patrick van Aanholt (29) weet nog niet waar hij volgend seizoen voetbalt. De tienvoudig Oranje-international uit Den Bosch werd al in de winterstop begeerd door PSV en daarbij is nadrukkelijk de optie opengehouden dat hij in de zomer naar Eindhoven zou kunnen.