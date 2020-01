Xavi onderhandelt met FC Barcelona, Pereiro kan naar VS maar wil niet

Op 1 januari gaat de transfermarkt weer open en er zijn genoeg ploegen in Europa die gaten in de defensie moeten dichten of juist een goaltjesdief nodig hebben. In TransferTalk houden we dagelijks alle geruchten en voltooide transfers bij.

Xavi praat met FC Barcelona

Eerder op de dag ontkentde Al Sadd dat coach Xavi in gesprek is met FC Barcelona, maar daar komt de Qatarese club inmiddels op terug. ,,Ja, er zijn onderhandelingen gaande tussen FC Barcelona en Xavi‘’, zegt de technisch directeur van Al Sadd. ,,We wensen hem veel succes, waar hij ook heen gaat.‘’

Pereiro wil niet naar VS

Gastón Pereiro kan zoals gezegd zijn carrière vervolgen in de Verenigde Staten. Zelf zou hij het liefst zijn carrière in Europa voortzetten, zo melden ingewijden. Onder meer Fiorentina is geïnteresseerd, maar het is onduidelijk of de Italianen echt doorpakken en of zijn zaakwaarnemer dat wil. De meest concrete optie die nu naar buiten gekomen is, is het Amerikaanse FC Cincinatti. Eerder werd ook Watford als optie genoemd.

PSV heeft nog een kleine drie weken om Pereiro te verkopen en kan nog proberen enkele miljoenen op te halen voor hem, nu zijn contract in juni afloopt. Naar verwachting wil Cincinatti daaraan voldoen en in ieder geval pakweg 2,5 miljoen euro voor hem neerleggen.

Pereiro kwam deze week niet in actie bij PSV in de oefenduels in Qatar. Hij speelt sinds midden 2015 voor PSV en werd twee keer kampioen met de club (in 2016 en 2018). Eenmaal was hij topscorer van PSV over een heel seizoen.

Ajax werkt niet mee aan verhuur spits Traoré

Lassina Traoré maakt het seizoen gewoon af bij Ajax. Meerdere clubs, waaronder Sparta Rotterdam, hoopten de topscorer van Jong Ajax op huurbasis over te kunnen nemen, maar de Amsterdammers willen hem niet laten gaan. Lees hier meer.

Pereiro kan naar de Verenigde Staten

Gastón Pereiro mag vertrekken bij PSV en staat in de nadrukkelijke belangstelling van FC Cincinnati. De Amerikaanse club, waar Ron Jans de scepter zwaait, heeft een bod neergelegd bij de Eindhovenaren. De vraag is echter of de Uruguayaanse creatieveling een overstap ziet zitten.

Maarten Wijffels on Twitter Cincinnatie heeft een bod gedaan op Gaston Pereiro. #PSV komt er wel uit met die club, maar t zal de vraag zijn wat de speler zelf wil.

Everton heeft Braziliaanse spits in het vizier

Marcel Brands werkt volgens ESPN aan de komst van Éverton Soares. De 23-jarige spits van Grêmio is Braziliaans international. Hij blonk dit jaar uit op de Copa América. Sindsdien wordt Soares veelvuldig gelinkt aan een transfer naar Europa. Hij moet circa dertig miljoen euro kosten.

Volledig scherm Éverton Soares scoort op de Copa América tegen Peru. © BSR Agency

Oudste spits ter wereld gaat maar door

Volledig scherm Kazuyoshi Miura © AP De Japanse spits Kazuyoshi Miura krijgt er maar geen genoeg van. De 52-jarige aanvaller besloot zijn contract bij profclub Yokohama FC weer met een seizoen te verlengen. Miura, die in 1986 bij de Braziliaanse club Santos zijn eerste profcontract tekende, viert eind volgende maand zijn 53e verjaardag.



De 89-voudig international (55 doelpunten) promoveerde afgelopen seizoen met Yokohama FC naar het hoogste niveau in Japan, al was zijn inbreng heel beperkt. De club denkt de ervaring van Miura goed te kunnen gebruiken in de J1 League en dus kreeg de veteraan er weer een jaartje bij in zijn contract. ,,Ik ga mijn best doen om het team aan overwinningen te helpen”, zei Miura, die in 2000 stopte als international. Hij leidde de nationale ploeg van Japan met zijn doelpunten naar het WK van 1998. Desondanks werd hij buiten de selectie voor het toernooi in Frankrijk gehouden, naar verluidt omdat de bondscoach hem toen te oud zou vinden.



Ruim 20 jaar later is de Japanner nog steeds actief. Hij mag zich al een tijdje de oudste profvoetballer ter wereld noemen. Miura loste in 2017 de Engelse voetballegende Sir Stanley Matthews af. Matthews was net 50 jaar geworden toen hij in 1965 zijn laatste wedstrijd voor Stoke City speelde.

United gaat ruilen

Manchester United doet er alles aan om Bruno Fernandes naar Old Trafford te halen. De middenvelder van Sporting zou zo'n 65 miljoen euro moeten kosten, maar de Mirror meldt dat United twee spelers in de deal wil betrekken. Het zou onder anderen gaan om Marcos Rojo. Een probleem is echter het salaris van de Argentijnse verdediger: ruim 93.000 euro per week. Dat zou hij niet zomaar willen inleveren om te verkassen naar Portugal.



Bruno Fernandes speelt sinds de zomer van 2017 voor Sporting Lissabon, nadat hij eerder uitkwam voor Udinese en Sampdoria.

Volledig scherm Bruno Fernandes © AFP

Ajax verkoopt Orejuela

Ajax heeft Luis Orejuela verkocht aan het Braziliaanse Cruzeiro. De club had al een optie tot koop bedongen en heeft deze nu gelicht. Lees hier meer.

FC Twente haalt eerste versterking: Troupée op weg naar Enschede

Volledig scherm Giovanni Troupee © BSR Agency Door Leon ten Voorde



FC Twente is dichtbij een overgang van Giovanni Troupée. De 21-jarige rechtsback wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van FC Utrecht. Het is de bedoeling dat hij maandag op het trainingsveld staat bij FC Twente.



De geboren Amsterdammer kende onder Erik ten Hag een vliegende start in het betaalde voetbal en diende zich aan als een grote belofte. Later verloor hij de concurrentiestrijd van Sean Klaiber. Dit seizoen kwam hij tot acht optredens voor FC Utrecht, voornamelijk als invaller. Troupée speelde vorig seizoen op huurbasis voor ADO Den Haag.



Troupée wordt de eerste winterse versterking van FC Twente. De club is al tijden op zoek naar een rechtsback. De beoogde eerste keus Paul Verhaegh wordt achtervolgd door blessureleed en trainde op het trainingskamp niet voluit met de groep mee.



Trainer Gonzalo Garcia gebruikte in de eerste seizoenshelft vooral Julio Pleguezuelo en Joël Latibeaudiere voor die positie, maar dat zijn van origine centrale verdedigers. Naast Troupée zoekt FC Twente nog een centrale verdediger, terwijl er ook voorin nog aanvulling wordt gezocht. Daarnaast is het niet uitgesloten dat er nog spelers vertrekken bij de club.

Sevilla en Atlético azen op Paco Alcácer

Volledig scherm Paco Alcacer heeft heimwee © Getty Images Paco Alcacer wil terugkeren naar zijn eigen land. De aanvaller van Borussia Dortmund zou enorme heimwee hebben. Atlético Madrid en Sevilla zijn op de hoogte van de wensen van de Spanjaard en zouden snel willen handelen, zo meldt Bild.



Volgens de Duitse krant wil Dortmund zo'n 40 miljoen euro voor de Spanjaard hebben. Alcacer dreigt naar het tweede plan te verdwijnen nu Dortmund het supertalent Erling Braut Haaland heeft gehaald. Overigens kan de Spanjaard daar prima mee omgaan. Hij staat te boek als supersub.

Zwartjens van Utrecht naar Den Haag

Robin Zwartjens verlaat FC Utrecht en gaat naar ADO Den Haag, waar hij aansluit bij het beloftenteam. De 21-jarige verdediger maakt per direct de overstap.

Al-Sadd doet officiële mededeling over Xavi

De directie van Barcelona en Xavi hebben gisteren samen rond de tafel gezeten en zouden daarbij gepraat hebben over de toekomst van de Spanjaard. Barça zou in hem een toekomstig hoofdtrainer zijn. De voormalig middenvelder is momenteel de baas bij Al-Sadd en de Qatarese club heeft een officieel statement uitgebracht. ,,Dat Xavi ooit naar Barça gaat is normaal en vanzelfsprekend. Dat is zijn club en zijn eerste thuis. Maar momenteel is Xavi gewoon coach van Al-Sadd. Hij focust zich op onze volgende wedstrijd en berichten over zijn toekomst zullen via onze officiële kanalen gaan.”



Bij Barcelona staat Erneste Valverde zwaar onder druk, al heeft de Catalaanse club aangegeven nog niet te denken aan een ontslag.

Foor gaat Vitesse verlaten

Marc van Hintum heeft als technisch directeur al een poging ondernomen om Navarone Foor te behouden. Maar zijn missie is mislukt. De Nijmegenaar maakt deze zomer gebruik van zijn transfervrije status en vertrekt dan.



,,Foor is een geweldige speler”, zegt Van Hintum. ,,De situatie is voor hem veranderd (onder coach Leonid Sloetski was Foor op een zijspoor beland, nu speelt hij weer, red). Maar hij heeft zijn zinnen op een nieuw avontuur gezet. Hij zal zich tot het einde voor Vitesse inzetten. Foor is een voorbeeldprof. Het is jammer dat hij vertrekt.”



Foor (27) kwam in juli 2016 transfervrij over van NEC (na 167 duels) naar Vitesse. Hij speelde tot dusver 132 wedstrijden voor de Arnhemse club.