'Younes transfervrij naar Wolfsburg'

In de afgelopen winter leek een overgang van Younes naar Napoli rond. Op het laatste moment zag de Duitser om persoonlijke redenen af van transfer. Hij keerde terug in Amsterdam. Nadat hij tegen sc Heerenveen weigerde in de slotminuten in te vallen zette coach Erik ten Hag hem uit de selectie.



Napoli heeft al meermaals aangegeven dat Younes een contract heeft getekend bij de Italiaanse club en dreigt met stappen als de Duitser zich deze zomer niet meldt. ,,Het zou bijna lachwekkend zijn, ware het niet dat we 31 handtekeningen hebben", vertelde de advocaat van Napoli eerder.