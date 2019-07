Ziyech heeft geen interesse in Sevilla

De heersende gedachte in de raad van commissarissen van Ajax is dat de komst van Bergwijn pas concreet kan worden gemaakt als Neres of Ziyech is vertrokken. Wellicht dat directeur voetbalzaken Marc Overmars bij de aanstaande verkoop van Matthijs de Ligt alsnog een poging waagt om de rvc te overtuigen om Bergwijn met het binnen gekomen geld eerder naar Amsterdam te halen. De transfer van De Ligt, met Juventus op poleposition, zal op korte termijn worden bekrachtigd. Op de achtergrond is Ajax druk bezig met zijn naderende erfenis. Behalve Bergwijn, aast Ajax dan ook op een nieuwe rechter centrale verdediger, waarbij het streven is om die in de komende weken, in ieder geval voor de voorronde van de Champions League, te presenteren.