14-jarige brommerrijder schiet vanuit het bos de weg op in Haarle, motorrijder kan hem niet ontwijken

Bij Mariakapel­len in Twente kan je geloven op je eigen manier, ook met een stripboek in je handen

De ontkerkelijking is in volle gang, maar daar hebben de Mariakapellen in Twente niet onder te lijden. Vanuit heel Nederland komen mensen naar de regio om ze te bezoeken. Bij het Klöpkeshoes Maria Cloese kwam zondag een grote groep mensen bijeen om hulde te brengen aan Maria, tijdens de jaarlijkse Mariakapellendag.