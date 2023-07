18-jarigen een verjaardagskaart sturen? Tubbergen moet er niet aan denken

Lezersbrieven ‘Ooit stond er een andere fontein op deze plek in Almelo en die was veel mooier’

Grappig bericht in Tubantia over het fonteintje in de binnenstad, tegenover de voormalige ijssalon. De commotie snap ik niet zo goed, want blijkbaar herinnert niemand zich dat vroeger op dezelfde plek ook een fontein stond. Een prachtig ding met witte paarden. Daar kan de huidige niet bij in de schaduw staan.