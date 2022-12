De kolossale machine torent hoog uit boven de rest van de trekkers. „Natuurlijk doe ik mee”‚ Henny Kuipers uit Reutum‚ vanwege zijn voertuig ook wel ‘Haksel Henny’ genoemd. „De hakselaar had ik al verlicht voor het jaarlijkse evenement Reutum in het licht. Kan ik het mooi nog een keer laten zien.”

Hij grinnikt: „Hertme was al jaloers. In eerste instantie zou ik met die tractorgroep meerijden. Maar omdat ik zelf uit Reutum kom‚ besloot ik me aan te sluiten in Geesteren. Ik vind dit een mooie‚ ludieke actie met een belangrijke boodschap.”

Volledig scherm Tientallen verlichte tractoren zorgden vrijdagavond in Tubbergen voor een spektakel op straat. © Reinier van Willigen

Die boodschap luidt: ‘Ook in het nieuwe jaar produceren de Twentse boeren weer graag veilig en betaalbaar voedsel voor u. Laat ons niet in het donker staan.’ „Als boeren kunnen we het niet alleen”‚ licht Esther Loohuis van Trotse Twentse Boeren (TTB) toe. „Wij hebben de burgers hard nodig‚ en zij ons. Dat willen we op een positieve manier nogmaals onderstrepen met deze lichtsfeeractie. De animo onder de boeren is geweldig. In totaal rijden er in Geesteren vanavond al 58 trekkers mee. Ook in Dinkelland gaan er tractorgroepen de weg op.”

‘We zijn er nog’

„Het is een leuke actie waarmee we laten zien dat we er nog zijn", merkt deelnemer Tom Mentink uit Fleringen op. „Het leeft nog steeds.” Over de toekomst van de boerensector kan hij weinig zeggen. „Ik houd natuurlijk hoop. Ik heb samen met mijn vader een melkveehouderij. We doen wat we kunnen en leven bij de dag.”

Op de parkeerplaats bij voetbalverenging Stevo stroomt het in korte tijd vol met boeren‚ trekkers en toeschouwers. Het is een indrukwekkend gezicht. Elke motorische kolos is uitbundig versierd en verlicht‚ van de velgen tot de zwaailamp. Een enkeling heeft aan de grill zelfs een koe van lichtjes bevestigd. Jarno Journée uit Tubbergen bekijkt het schouwspel samen met zijn zoon Jurre. „Schitterend”‚ vindt Jarno. „Het is van groot belang dat boeren aandacht krijgen. Super dat ze met deze actie tevens iedereen bedanken die achter de boeren staat. Het is echt niet alleen maar negatief.”

Leuker dan een verjaardag

De bonte parade trekt deze avond vanaf half 8 in ruim twee uur door meerdere dorpen in de gemeente Tubbergen. Carien Schröder uit Geesteren kijkt toe hoe de laatste trekker uit het zicht verdwijnt. „Mijn man en dochter rijden mee”‚ vertelt ze. „Mijn dochter Veere is vandaag ook nog jarig. Maar toen ze hoorde over deze optocht wilde ze liever daaraan deelnemen dan haar twaalfde verjaardag vieren. Van een kennis lenen ze nu de trekker‚ een gloednieuwe Fendt die vandaag voor het eerst de straat op gaat. Ze was dolenthousiast en zei: ‘dit is mijn allermooiste verjaardagscadeau’.

Loohuis kijkt daags na de happening dik tevreden terug op een geslaagde avond. „We kregen ontzettend veel mooie reacties”‚ zegt ze. „Langs de wegen stond veel enthousiast publiek. Ook de tractorchauffeurs hebben genoten van alles en iedereen. Het is super verlopen.”

Volledig scherm 'Haksel Henny' Kuipers stal vrijdagavond de show in Tubbergen met zijn verlichte machine. © Reinier van Willigen

