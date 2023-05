Bart (46) maakt veel mee bij zijn Antje en Billie: ‘Roddels in Weerselo dat ik café verkocht had, kon er wel om lachen’

Zeventig goederen­trei­nen per dag door mijn achtertuin, daar wordt niemand vrolijk van

Om maar met de trein in huis te vallen: de aangekondigde groei van het goederenvervoer per spoor door onze regio is dodelijk voor mijn goede humeur. Het aantal goederentreinen dat door Oldenzaal en langs de prachtige Boerskotten richting mijn eigen dorp loopt, stijgt van 25 in 2021, naar 55 in 2025 en ‘maximaal’ 70 per etmaal in 2026. Tel daarbij de lengte van die goederentreinen op (750 meter) en je hoeft geen Einstein te zijn om te weten dat het binnenkort gedaan is met onze rust.