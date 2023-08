Belofte maakte schuld, gemeente wil één miljoen investeren in extra bedrijventerrein Geesteren

Bart zorgt voor een schoon toilet op de Boeskool is Lös: ‘De vrouwen drukken overal hun lippen op’

Terwijl menig Oldenzaler na een avond Boeskool is Lös de alcoholroes nog aan het uitslapen is, werkt de schoonmaakploeg van Bart Reinigt zich in alle vroegte in het zweet op de toiletten. Wat er in gaat, moet er daar ook weer uit. Maar het schoonmaken beperkt zich niet enkel tot de toiletpot: „De tampons kleven soms aan de muur.”