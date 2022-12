Bestelbus belandt in kanaal Almelo-Nordhorn bij Albergen

met video Twentse zorgmede­werk­ster Denise hoeft geen kerstbonus: ‘Zelfs voor lager loon blijf ik dit werk nog doen’

Eén op de drie werkgevers geeft extra steun aan zijn werknemers vanwege de inflatie, bleek deze week uit een peiling van werkgeversorganisatie AWVN. Vaak is het een eenmalig bedrag. Een bonus bijvoorbeeld. Kreeg u die? Of deelde u ze uit? Verslaggever Josien Kodde vroeg het op straat in Almelo.

15 december