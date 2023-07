Zorgen over geestelij­ke toestand woningover­val­ler die in Almelo met koekenpan werd verjaagd

Op 8 mei dit jaar werden de bejaarde bewoners van een woning aan de Blauwhuisweg in Almelo overvallen door een man met een groot mes. Vrijdag werd voor de rechtbank in Almelo duidelijk dat de dader de in Portugal geboren Ilídio D. de O. (47) is.