Met een ingestu­deerd zinnetje Zweeds in het hoofd lukt het FC Twentefans in Stockholm om zichzelf niet te verraden

In het stadion, op een hotelkamer, met andere fans in de pub. Na een bewogen week was het in Stockholm tijd voor voetbal. De wedstrijd Hammarby IF - FC Twente van minuut tot minuut door de ogen van onder anderen René, Miny en Riordon. „We zijn zo dichtbij, en toch zo ver weg.”