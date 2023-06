Bewolkte dag in Tubbergen

Oldenzaler brengt buurman in problemen met grote doos vuurwerk

Het is een goede gewoonte in Twente, noaberschap. Buren schieten elkaar te hulp als de noodzaak daar is. Maar het brengt in december 2021 een Oldenzaalse buurman flink in de problemen als hij op verzoek tijdelijk een grote hoeveelheid vuurwerk opslaat.