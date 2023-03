Bij Theo in Geesteren zijn 24/7 kerkuilen te volgen via internet: ‘Het vrouwtje zit wel 15 tot 16 uur in de kast’

Als kerkuilen een fijn plekje hebben gevonden, dan blijven ze doorgaans hun verdere leven ‘plakken’. Het erf van Theo Lohuis uit Geesteren is zo’n locatie. Wat een uilenpaartje daar doet in een uilenkast is 24 uur per dag online te volgen.

Het paartje kerkuilen is er maar druk mee: de liefde bedrijven, eieren uitbroeden en vervolgens de kuikens opvoeden. Die laatste activiteit duurt zo’n vier tot vijf weken. De uilskuikens hebben doorgaans geen haast uit te vliegen. Ze laten zich het aangeboden voedsel, vooral muizen, goed smaken. Pa en ma vliegen dan af en aan, al jagen ze met name in de nacht. In de tussentijd kunnen de dieren worden geringd.

Het is allemaal van nabij te volgen via een livestream op de website van de Vogelbescherming Nederland, waar overigens ook de voorjaarsactiviteiten te zien zijn van veel andere vogelsoorten. De beelden van de kerkuilen worden aangeboden door de Vogelwerkgroep Geesteren en omstreken, dat een zogeheten uilenkast heeft op het perceel van Theo Lohuis aan de Langeveenseweg in Geesteren. Lohuis maakte die kast zelf. In zo’n donkere, beschutte plek trekt een kerkuil zich graag terug.

Muizen op het menu

In de kast zit een camera die de gedragingen van de zeldzame uilensoort filmt. Lohuis vertelt dat hetzelfde stel kerkuilen voor het zesde jaar broedt in de kast in Geesteren. Hij weet dat, omdat de vogels zijn geringd. „Al met al zijn in die tijd zo’n vijftien, zestien jonge vogels in de uilenkast opgegroeid. Dat lukt het ene jaar beter dan het andere. En dat heeft vaak te maken met de beschikbaarheid van voldoende muizen. Een bosuil pakt ook wel eens iets anders om te eten, maar kerkuilen leven toch hoofdzakelijk van veldmuizen.”

Omdat 2022 geen goed muizenjaar was lukte het niet om alle drie geboren kuikens in leven te houden, één van de jonge vogels legde het loodje. „Maar een jaar eerder was het juist wel een goed muizenjaar. Destijds kropen er vijf kuikens uit het ei en alle vijf zijn uitgevlogen.”

Urenlang in de kast

De vooruitzichten zijn dit keer opnieuw goed. Lohuis zegt dat er voldoende voedsel voor de kerkuilen moet zijn. Eieren liggen er nog niet in de kast. „Maar dat duurt niet lang meer aan het gedrag van de uilen te zien”, aldus Lohuis. „Er wordt al gepaard. Vervolgens laat het vrouwtje zich voeden door haar partner, ze zit dan wel vijftien tot zestien uur per dag in de kast.”

En ja, naar de beelden wordt gekeken, elke dag. Op een gewone donderdagmiddag hebben meer dan honderdvijftig mensen ingeschakeld op de site van de vogelwerkgroep om de kerkuilen te volgen.

