Bullebak of zondebok: Harry Oosterhof verzet zich tegen ontslag bij Stichting Sport en Recreatie Tubbergen

Losser zet in op snelle bouw Het Hanneker­veld: ‘Wij willen naar 25.000 inwoners’

Wonen in Losser blijft onverminderd populair. Reden voor de gemeente plannen te maken voor een nieuwe woonwijk, tegenover De Saller, de tot nu nieuwste woonwijk van het dorp. Als alles meezit, gaat de eerste schop voor Het Hannekerveld, de werknaam voor de nieuwe wijk, al in 2025 de grond in.