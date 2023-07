Competitieschema derde en vierde divisie bekend: dít zijn de duels voor in de agenda

Nieuwsupdate Museum Natura Docet smeekt om geld, daar mag de Denekamper best iets voor terug krijgen: verwonde­ring

Opgezette beesten aan de muur, skeletten op elke plank en dieren op sterk water; dat is museum Natura Docet in een notendop. En dat is het al jaren. Denekampers omarmen het museum, wethouder Benno Brand noemt het een ‘hotspot’, maar inmiddels is het een molensteen om de nek van de gemeente.