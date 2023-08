De trekker van Jurian (29) uit Albergen is niet zomaar een trekker

Dertig jaar nadat zijn vrouw Anita op het idee kwam, mag Hans Heideman zijn voetstap­pen zetten voor het Brueg­helpad

Zijn vrouw Anita bedacht ooit het basisidee voor de Losserse variant op de wereldvermaarde Hollywood Walk of Fame. Dertig jaar later werden de voetstappen van Hans Heideman vastgelegd in beton, waarna ze begin september een plek krijgen in het Brueghelpad naast ’t Lossers hoes.