DETO, Excelsior’31, Quick’20 en TVC’28 maken zich op voor hoe dan ook een bijzonder seizoen: dit is wat ze ervan verwachten

‘Russisch’ huis prijkt al ruim 140 jaar aan het Westeinde in Vriezen­veen: ‘Alles wat ze mooi vonden zit in dit huis’

Wie weleens over het Westeinde rijdt in Vriezenveen is het vast al opgevallen: een groot wit herenhuis schittert tussen de doodnormale panden van de kapper en fietsenmaker. De kenmerkende villa in Russische stijl springt direct in het oog. Huidige bewoner Jorrit Efdé duikt sinds de aankoop in de rijke geschiedenis van het Harmsenhuis.