Dieven die in Tubbergen toesloegen hadden straf kunnen ontlopen, maar gingen niet op het aanbod in: ‘Het ligt nu bij de politie’

Lokale politici over komst van azc in Albergen: ‘Burgemees­ter vertelde in april al dat ze de regie kon kwijtraken’

Toen de komst van het azc naar Albergen in augustus werd aangekondigd, huilden verschillende gemeenteraadsleden in Tubbergen mee met omwonenden van het toekomstige asielzoekerscentrum. Maar was dat wel terecht? „De burgemeester vertelde ons al in april dat ‘Den Haag’ de regie kon overnemen.”