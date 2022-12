Dit is waarom een auto alle huizen in Manderveen, Harbrinkhoek en Mariaparochie op de foto zet

Als er in de vroege ochtend of laat in de avond plots een auto voor uw huis stopt om foto's te maken, hoeft u zich niet direct zorgen te maken. De kans is groot dat het dan gaat om een scanauto, die warmtescans uitvoert. Dat gebeurt in opdracht van de gemeente Tubbergen, om woningeigenaren ertoe aan te zetten hun huis beter te isoleren.

Quote Wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken. Wethouder Martin Oude Avenhuis

Bij -5 foto's van huizen

In de periode tot 1 mei rijdt de scanauto door Manderveen, Harbrinkhoek en Mariaparochie, op momenten dat het minimaal -5 graden is. De auto maakt dan vanaf de openbare weg een ‘foto’ maakt van de voorgevel van de woning. In of na deze periode ontvangt de woningeigenaar het warmtescanrapport in de brievenbus.

Daarop is te zien of en waar woningen nog beter geïsoleerd kunnen worden. Hierbij wordt vooral gekeken naar dak-, raam- en spouwisolatie. Verbeterpunten om meer energie te besparen, staan vermeld in het warmtescanrapport. Inclusief adviezen en informatie. „Hierdoor is het voor de woningeigenaren direct duidelijk wat de beste vervolgstappen zijn,” aldus wethouder Martin Oude Avenhuis.

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen in Nederland energieneutraal en aardgasvrij zijn. In 2030 moeten de eerste wijken al losgekoppeld zijn van gas. Om die reden is er voor Manderveen en Harbinkhoek en Mariaparochoe een Wijkuitvoeringsplan (WUP) gerealiseerd.

Eerst goed isoleren, dan van het gas af

Tubbergen begeleidt en ondersteunt deze inwoners om hun huis zonder aardgas te verwarmen. Dat kan op verschillende manieren, maar de eerste stap is huizen goed te isoleren. „Want voldoende energie voor nu en in de toekomst, dat begint bij energiebesparing", weet Oude Avenhuis. „Wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken.”

Een goed geïsoleerd huis kan makkelijker van het gas af, terwijl isoleren voordelig is voor de energierekening. Een goede aanpak begint bij meer inzicht in de situatie, meldt Tubbergen over de warmtescans die het de komende tijd uitvoert.

Volledig scherm Een voorbeeld van een warmtescan. © Woonwijzerwinkel