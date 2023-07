Dit Twentse bedrijf verpakt de allerduurste apparaten ter wereld in waanzinnige schuimpuzzels

Een peperduur medisch apparaat of een robotarm zo verpakken dat het transport naar de andere kant van de wereld zonder krasje op te lopen verloopt? Klinkt als een uitdaging, maar voor Momapack uit Tubbergen is het dagelijks werk. Dit bedrijf bedenkt daarvoor de gekste schuimverpakkingen. Het is pionierswerk: „Er bestaat geen schuimschool.”