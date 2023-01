Dubbeldorp valt dubbel in de prijzen met sleutel én steek onder water: ‘In Langeveen sta jij niet op de prinsenwagen‚ maar loop je ernaast’

Twentse activisten lang vastgehou­den, maar zonder bekeuring naar huis

ENSCHEDE/DEN HAAG - De veertien Twentse klimaatactivisten van Extinction Rebellion die zaterdagmiddag in Den Haag werden opgepakt bij de bezetting van snelweg A12, zijn tot laat in de avond vastgehouden. De eerst mochten volgen Ico Jongerden (64) uit Almelo na negen uur naar huis en de laatste drie, onder wie Jongerden zelf, pas om elf uur. „Ik was om twee uur ’s nachts weer thuis.”

11:29