Eén op de 24 huizen in Tubbergen aangemerkt als energieslurper

Van zelfrijden­de voermengwa­gen tot melkrobot; zo lokt Trioliet bezoekers naar de open dag

Wie altijd al eens een kijkje heeft willen nemen in de (voer)keuken van Trioliet in Oldenzaal, krijgt daar zaterdag de kans voor. Het ruim zeventig jaar oude familiebedrijf aan de Kleibultweg zet de deuren open en laat bezoekers snuffelen aan machines, waarmee dag in, dag uit over de hele wereld runderen worden gevoerd. Vijf vragen aan directeur Robert Liet.