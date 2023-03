Eerste Twentse kievitsei is in aantocht: ‘Nog een paar dagen mooi weer nodig’

Met video Vasse laat sociaal gezicht zien door 110 boodschap­pen­pak­ket­ten voor minima bij elkaar te sparen

„Wat is Vasse toch een bijzonder dorp”, zegt Daphne Voorhuis van de stichting Sociaal Twente. Hoewel ze zelf in het dorp woont, weten haar dorpsgenoten haar deze vrijdag toch weer te verrassen: alle gespaarde boodschappenzegels van supermarkt Plus Droste brachten leverden in totaal 110 boodschappenpakketten op voor cliënten van haar stichting.