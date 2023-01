Enorme opluchting bij Herterij Twente in Geesteren, hun herten mogen blijven: ‘Het vlees is heel gezond’

Almelo en Nordhorn willen dikke vrienden worden, maar wat weten de Duitsers eigenlijk van ‘de buren’?

ALMELO - Almelo en Nordhorn willen nauwere banden met elkaar aanknopen. Beide noemen zich watersteden, hebben een textielverleden en zijn via een kanaal aan elkaar verbonden. In de herfst van vorig jaar zijn de gemeentebesturen over en weer bij elkaar op bezoek geweest. Hoog tijd dus om Wasserstadt Nordhorn eens te bezoeken en de mensen te bevragen: kennen ze Almelo eigenlijk wel? „Ich war schon ewig nicht mehr in Almelo.”

25 januari