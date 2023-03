Extra geld van gemeente voor studenten die door ziekte of gebrek geen bijbaantje hebben

De in 2015 ingevoerde regeling individuele studietoeslag was geen succes, bleek uit onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Samengevat: de regels waren te streng. Daardoor lukte het niet of onvoldoende om studenten die vanwege een medische beperking geen mogelijkheden hebben voor een bijbaantje, te steunen met een maandelijkse financiële bijdrage. En werd zo'n toelage wel toegekend, dan was het bedrag veel te laag om van een echte steun in de rug te kunnen spreken.

Regels aanpassen

Al met al reden genoeg om de regeling tegen het licht te houden. Dat gebeurde in 2022. De individuele studietoeslag werd vervolgens ondergebracht in de zogeheten Verzamelwet én er werden minimumbedragen vastgesteld. Het betekent dat de gemeente Tubbergen ook een aantal zaken moet aanpassen, de regels voor de individuele studietoeslag en die voor de algemene en bijzondere bijstand.

Naar eigen inzicht besteden

Het college kan studenten die kampen met een ziekte of een beperking - en zodoende zelf geen geld kunnen bijverdienen - een extra financiële bijdrage toekennen. Dat geld moet hen mede in staat stellen zelfstandig te kunnen voorzien in de kosten van levensonderhoud. Het betekent dat de ontvanger het geld naar eigen inzicht kan besteden, het is niet gekoppeld aan specifieke kosten.

Vanaf 15 jaar

Jongeren die in aanmerking komen voor de bijlage, kunnen vanaf hun 15de jaar bij de gemeente aan de bel trekken. Voor geld wordt overgemaakt, moet over de persoon die de bijdrage heeft aangevraagd, nog een onafhankelijk medisch advies worden afgegeven. Om vast te stellen dat sprake is van een structurele beperking.

De minimumbedragen die worden verstrekt variëren van 90 euro per maand voor een leerling van 15 jaar en 103,50 euro voor een 16-jarige tot 240 euro voor een student van 20 jaar. Voor studenten van 21 jaar en ouder is de hoogte van de maandelijkse studiebijdrage minimaal 300 euro. Het is overigens aan het college van Tubbergen om eventueel hogere bedragen uit te keren, dat wordt per geval bekeken. Ook besluit het college of de extra studiebijdrage met terugwerkende kracht - tot uiterlijk 1 april 2022 - wordt overgemaakt.

Wanneer de medische situatie van een student verbetert, kan het college om een nieuw medische advies vragen om vast te stellen of de extra toelage nog redelijk is. De Adviesraad Sociaal Domein heeft eerder al een positief advies gegeven over bovengenoemde aanpassingen.