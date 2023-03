Fleringen wil in de derby tegen Vasse de weg omhoog inzetten: ‘Handhaving een uitdaging, maar we gaan ervoor’

Buren blussen brand in Almelo met emmers regenwater

Dank zij alert optreden van de buren is een uitslaande brand naar een woning aan de Vellekatelaan in Almelo dinsdagavond voorkomen. Rond 19.30 uur klonken er in de straat harde knallen, waarop buurtbewoners naar buiten liepen om te kijken wat er aan de hand was.