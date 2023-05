Gefilmde mishandeling schokt Tubbergen: meisje trapt slachtoffer dat roerloos op de grond ligt

Bullebak of zondebok: Harry Oosterhof verzet zich tegen ontslag bij Stichting Sport en Recreatie Tubbergen

Is Harry Oosterhof (63) echt een bullebak die heeft gezorgd voor een angstcultuur onder medewerkers van de Stichting Sport en Recreatie Tubbergen (SSRT)? Of is het juist de Raad van Commissarissen van SSRT die de plank volledig heeft misgeslagen door in januari de directeur-bestuurder te ontslaan?