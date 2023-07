Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Tubbergen vandaag

De Weerdt gaat er met hoofdprijs vandoor in dartsspek­ta­kel Vroomshoop

Jan de Weerdt uit Hattem heeft de Krembassy, het langstlopende darttoernooi van Nederland, gewonnen. In het Vroomshoopse Café Kremer was De Weerdt in de finale met 7-4 te sterk voor Zwollenaar Patrick Maat.