Gratis eten in kerk in Reutum: wie eindjes amper aan elkaar kan knopen, mag iets meenemen

Wim uit Hoogeveen redde al vier kerken, koopt hij ook de kerk in De Pollen? ‘Als het moet, dan doe ik dat’

De Pollen gaat verder met de aankoop van de Pollenkerk, die volgend jaar in de verkoop gaat. Dat is duidelijk geworden na een ideeënavond waarvoor bewoners in de rij stonden. „De saamhorigheid is enorm”, zegt Eduard van der Heiden van Plaatselijk Belang. Hij krijgt hulp van niet zomaar iemand: Wim Annen.