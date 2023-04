Harbrinkhoekers vrezen overlast door inrit, maar de hoogste rechter vindt dat buren onderling afspraken moeten maken

Stephanie uit Oldenzaal laat toeristen proeven van leven in de Egyptische woestijn: ‘Ik had genoeg van Nederland’

Vijf jaar geleden liet ze huis en haard achter zich. Stephanie Heuvels zegde haar goedbetaalde baan op bij Grolsch, verkocht haar huis in Oldenzaal en ging in Egypte aan de slag voor reisorganisatie Sunweb. Ver weg van het hectische Nederland. Samen met haar vriend verzorgt ze nu excursies in de woestijn. ‘Mensen leren zo het echte Bedoeïenenleven kennen.’