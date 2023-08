Het favoriete woord van Hans Berkhout: balk’nhaazn

Rollator vergeten? Dan kun je er hier in Almelo eentje lenen

Wie de Almelose binnenstad in wil, maar niet goed te been is, kan vanaf deze week een rollator lenen bij Thuisteam Twente in de Schuttenstraat 3. Lenen is gratis. De organisatie hoopt op die manier een steentje bij te dragen aan de toegankelijkheid van de binnenstad voor mensen die slecht ter been zijn.