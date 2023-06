Het is eindelijk gestopt met regenen in Tubbergen

Deze meiden uit Ootmarsum strijden vrijdag om een landelijke titel op de KNVB Campus in Zeist

In alle vroegte vertrekt de spelersbus van FC Twente komende vrijdag vanuit Ootmarsum richting de KNVB Campus in Zeist. Niet omdat de ploeg uit Enschede daar een trainingskamp belegt. Nee, in de bus zitten de meiden van basisschool De Meander, die er gaan strijden om de ‘landstitel’ schoolvoetbal.